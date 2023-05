Cile: governo lancia allarme per contaminazione dell'aria in tre comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha emesso un allarme sanitario per contaminazione dell'aria. La misura è stata annunciata dopo che più di 100 bambini sono stati intossicati dall'aria emessa da un centro industriale di 500 ettari, secondo il quotidiano "Urgente 24". Il ministero della Salute cileno ha riferito che è stato avviato "il processo per decretare un'allerta sanitaria nei comuni di Concón, Quintero e Puchuncaví a seguito dell'aumento dell'assistenza sanitaria e degli aumenti osservati dei contaminanti ambientali" e che "una volta che il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ci conferirà poteri straordinari tutelati dal regolamento e dalle attribuzioni legali di cui siamo titolari". Inoltre, la soprintendenza all'Ambiente "ha proceduto all'emanazione di misure provvisorie per 10 giorni consecutivi a 7 aziende della zona industriale di Concón, Quintero e Puchuncaví, dopo aver verificato un aumento dell'assistenza sanitaria con diagnosi associate alla contaminazione atmosferica", secondo quanto si legge in un comunicato. (segue) (Abu)