Usa: diretta Twitter per candidatura di DeSantis inizia con quasi mezz’ora di ritardo per problemi tecnici

- La diretta su Twitter con cui il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, avrebbe dovuto annunciare la sua candidatura alla Casa Bianca alle elezioni del 2024, è iniziata con un ritardo di quasi mezz’ora a causa di problemi tecnici, dovuti al sovraccarico dei server a causa dell’enorme numero di spettatori. La stanza di Twitter Spaces su cui si sta tenendo la conversazione è stata anche chiusa per pochi minuti a causa dei problemi, per poi ripartire. L’incidente è stato notato anche dallo staff del presidente, Joe Biden, che dopo diversi minuti di silenzio nella stanza ha pubblicato un messaggio con un link per donare alla sua campagna elettorale. “Questo link funziona”, si legge nel post.(Was)