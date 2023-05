© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato ufficialmente la sua campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2024. Durante una diretta sul profilo Twitter di Elon Musk, iniziata con quasi mezz’ora di ritardo a causa di problemi tecnici e sovraccarico dei server, DeSantis ha affermato di volersi candidare per “guidare il grande ritorno degli Stati Uniti”, ha detto. (Was)