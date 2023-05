Usa: Casa Bianca, crisi del debito fabbricata dai repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del debito federale negli Stati Uniti è stata fabbricata dai repubblicani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, mentre proseguono le discussioni tra i negoziatori repubblicani e lo staff del presidente Joe Biden per trovare un accordo che consenta di alzare il tetto del debito, evitando così un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. “Il Paese è tenuto in ostaggio: il Congresso ha il dovere di alzare il tetto del debito, perchè un default avrebbe conseguenze catastrofiche”, ha detto. (Was)