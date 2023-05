Roma: Carpano (Azione), partita di calcio stravolge città, fallimento Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disagi al traffico nella zona dello stadio Olimpico, a Roma, dove a breve si disputerà la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Sui social è montata infatti la protesta dei tanti residenti bloccati nel traffico e alle prese con le consuete deviazioni e chiusure. "Una partita di calcio stravolge la mobilità di un'intera città. È il fallimento della gestione Gualtieri e Patanè, che invece di investire sui mezzi obbligano i cittadini a spendere in auto elettriche", dichiara, in una nota, il consigliere capitolino Francesco Carpano di Azione. (Com)