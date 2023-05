Ciad-Sudan: presidente Deby riceve a N'Djamena inviato di Al Burhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di transizione militare del Ciad, Mahamat Idriss Deby, ha ricevuto al palazzo presidenziale di N'Djamena l'inviato speciale del presidente del Consiglio sovrano sudanese e comandante in capo dell'esercito Abdel Fattah al Burhan, Dafallah Alhaj Ali. Lo hanno confermato a "Nova" fonti stampa in Sudan, precisando che Alhaj ha ringraziato Deby per aver chiuso il confine tra Ciad e Sudan dopo lo scoppio del conflitto, lo scorso 15 aprile. In una dichiarazione, il presidente di transizione del Ciad ha espresso rammarico per il conflitto in corso nel Paese vicino e annunciato la sua disponibilità ad aiutare il Sudan a ripristinare la sicurezza e la stabilità nel Paese. Ha inoltre dichiarato che non consentirà "a nessuna forza di opposizione" di attraversare il confine dal Ciad al Sudan, facendo riferimento ai timori di un coinvolgimento di altre forze nel conflitto sudanese.(Res)