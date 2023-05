Maltempo: Rauti, ritardi accumulati in Italia entrati in cortocircuito con cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il dissesto idrogeologico "è una questione carsica e sommersa, drammaticamente sottovalutata in passato e rispetto alla quale verranno finalmente impiegati i fondi non spesi. Ci sono 8,4 miliardi fermi dal 2018 nelle casse dello Stato dedicati al rischio idrogeologico. I ritardi accumulati in Italia con noncuranza sono entrati in cortocircuito con i cambiamenti climatici da tempo in corso. Dal 2016 esiste il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che non ha fatto passi avanti, mentre il governo Meloni si è impegnato ad aggiornarlo e presentarlo tra dicembre 2023 e gennaio 2024". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, al Tg4, evidenziando che "il governo Meloni sta prontamente fronteggiando lo stato emergenziale in Emilia-Romagna, disegnando il progetto di ricostruzione e stanziando risorse a sostegno della popolazione". Rispondendo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Rauti ha osservato: "Il governo Meloni ha ereditato una situazione critica. I soldi vanno spesi tutti e bene. E lo faremo. Stiamo lavorando per la terza rata. Il Pnrr può essere modificato senza snaturarlo, individuando progetti sostenibili, cantierabili e realizzabili nel rispetto delle scadenze fissate. Il criterio è quello della fattibilità. Lavoriamo per non perdere neanche un euro". (Rin)