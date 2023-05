© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alla scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli interviene a 'PONti di storie', l'evento conclusivo del progetto Pon inclusione Rsc, triennalità 2021-2023.Roma, Porta Futuro Lazio, via Galvani 108 (ore 9:45)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla cerimonia di inaugurazione della targa toponomastica "Largo Giuseppe Testa".Roma, via del Trullo, angolo via di Monte Cucco (ore 10) (segue) (Rer)