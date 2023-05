Ue: von der Leyen, euro digitale dovrà guadagnarsi fiducia cittadini e imprese, a breve proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà presto una proposta di quadro giuridico per l'euro digitale. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla celebrazione dei 25 anni della Banca centrale europea a Francoforte. "Le nostre economie stanno rapidamente diventando digitali. Siamo ansiosi di esplorare tutto il potenziale dell'Intelligenza artificiale e di altre tecnologie innovative per la nostra industria e i nostri servizi", ha detto. "Insieme alla Bce, stiamo lavorando a una versione digitale dell'euro, per integrare le nostre fidate banconote e monete. Non dimentichiamo mai a chi è destinata: ai nostri cittadini", ha aggiunto. "L'euro digitale deve guadagnarsi la fiducia dei cittadini e delle imprese. In questo spirito, la Commissione presenterà a breve una proposta di quadro giuridico per la moneta digitale europea", ha concluso. (Beb)