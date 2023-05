Brasile: ministero Salute pianifica uso intelligenza artificiale per ampliare servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile pianifica l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche, inclusa l'intelligenza artificiale, per migliorare l'accesso ai servizi offerti dal Sistema sanitario nazionale (Sus). "Stiamo parlando di un nuovo scenario. Il ministero della Salute sta progettando una grande piattaforma, il Sus Digitale, dove includere l'offerta di tutti i livelli di servizi inclusi nel Sistema sanitario nazionale: dall'assistenza di base alle cure di elevata complessità, come le unità di terapia intensiva, anche attraverso l'uso di intelligenza artificiale", ha affermato il direttore del Dipartimento di salute digitale e innovazione del ministero, Cleinaldo de Almeida Costa, in un'intervista ad "Agencia Brasil". L'obiettivo, riferisce Costa, è "ampliare l'accesso della popolazione a una sanità pubblica sempre più universale, agile e di qualità".(Brb)