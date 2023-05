Australia: Cimic installerà un sistema di batterie per accumulo di energia da 35 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimic, filiale del gruppo spagnolo Acs, installerà un sistema di batterie per l'accumulo di energia da 35 megawatt (MW) in Australia per conto della società Alinta Energy. Come riferisce il quotidiano "Economia Digital", dopo essersi aggiudicata l'appalto, la società di costruzioni guidata da Florentino Perez prevede che l'installazione, situata a Port Hedland, sarà completata entro la fine del 2024. I lavori comprendono la progettazione, il collaudo e la messa in funzione dell'impianto, che include un sistema di condizionamento dell'energia e di stoccaggio delle batterie presso la centrale elettrica di Port Hedland. L'azienda sarà anche responsabile dell'estensione dell'infrastruttura ad alta tensione esistente per il collegamento della batteria. L'amministratore delegato di Cimic, Juan Santamaria, ha dichiarato che i progetti di alta tecnologia, di transizione energetica e di infrastrutture sostenibili "sono un obiettivo chiave per il gruppo". (Spm)