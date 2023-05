Brasile: trivellazioni foce Rio delle Amazzoni, governo potrebbe dare via libera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bacino della foce del Rio delle Amazzoni si trova sul cosiddetto margine equatoriale, che copre l'intera costa della regione settentrionale del Paese, dalla costa dello stato di Amapà a quella di Rio Grande do Norte. La regione è considerata sensibile dal punto di vista ambientale perché raccoglie una grande quantità di fauna e flora marina, oltre a concentrare gran parte delle mangrovie del paese. Lo scorso 18 maggio le autorità ambientali del Brasile hanno negato alla Petrobras, il permesso di effettuare trivellazioni. Secondo l'agenzia ambientale (Ibama), il progetto presentato da Petrobras - oltre a rischiare di incidere sulle attività di alcune comunità indigene - non offre garanzie per la sopravvivenza e la sicurezza della fauna locale. "Non ci sono dubbi che a Petrobras siano state offerte tutte le opportunità per sanare i punti critici del progetto, ma persistono incoerenza preoccupanti per garantire operazioni sicure", si legge nella decisione. (segue) (Brb)