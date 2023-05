Germania: commissione Bilancio approva acquisto carri armati e obici semoventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato l'acquisto da parte del ministero della Difesa tedesco di 12 carri armati Leopard 2A8 e di 18 obici semoventi Pzh 2000. Questi corazzati andranno a sostituire quelli che la Germania ha radiato dal servizio nel proprio esercito per fornirli all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. In particolare, si tratta di 18 Leopard 2A7 e 14 Pzh 2000. L'ordine per i carri armati prevede l'opzione per l'acquisto di altri 123 esemplari. Come riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, la commessa è aperta alla partecipazione di altri Stati parte della Nato, con la Repubblica Ceca che “ha già annunciato il proprio interesse”. Nel 2022, l'esercito tedesco ha trasferito 14 Pzh 2000 all'Ucraina e ne ha dismessi altri otto da utilizzare come riserva per i pezzi di ricambio. A marzo scorso, la commissione Bilancio del Bundestag aveva già approvato l'acquisto di dieci di questi mezzi. Con gli altri 12 esemplari, vengono quindi compensati quelli forniti all'Ucraina. L'ordine ha un valore di circa 190 milioni di euro e la consegna degli obici semoventi è prevista dal 2024. L'azienda produttrice è il gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Componenti dei Pzh 2000 sono sviluppate da altre due imprese per gli armamenti della Germania, Rheinmetall ed Hensoldt. Per quanto riguarda i 18 Leopard 2A8, le consegne dovrebbero iniziare nel 2025 ed essere completate entro l'estate del 2026. Prodotti da Kmw con Rheinmetall, i carri armati avranno un costo di 526 milioni di euro. L'opzione per gli altri 123 mezzi porta il totale della commessa a 2,9 miliardi di euro. (Geb)