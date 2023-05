Italia-Angola: Mattarella a Lourenco, eccellente stato delle relazioni fra i nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro a Roma fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologo angolano Joao Lourenco ha confermato "l’eccellente stato delle relazioni" esistenti fra i due Paesi, sia sul piano economico che su quello culturale, gettando le basi per un loro ulteriore ampliamento. Lo ha detto Mattarella in occasione del pranzo di Stato in onore del presidente angolano, in visita ufficiale a Roma. Le relazioni fra Italia e Angola "hanno radici che risalgono ad oltre quattro secoli" e si sono consolidate negli anni grazie a solide iniziative di cooperazione che hanno visto protagoniste diverse realtà - aziendali, universitarie, amministrative - italiane, ha detto Mattarella, sottolineando una vicinanza fra i due Paesi "che non è mai venuta meno, come non è mai venuto meno il partenariato con le imprese italiane, protagoniste, a partire dall’Eni, di un modello paritario di collaborazione".(Res)