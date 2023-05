Mediterraneo: Minniti (Med-Or), c’è bisogno della saggezza e della sensibilità delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è sempre più bisogno della saggezza, della visione e della sensibilità delle donne. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Leonardo Med-Or, all’iniziativa “Il Mediterraneo è donna”, tenutasi a Roma e organizzata da Med-Or. “Eventi sul ruolo delle donne nel Mediterraneo, come quello di oggi, sono fondamentali: hanno partecipato donne di Paesi diversi, raccontando quanto sia stato complicato potersi affermare, e tuttavia hanno dato un segnale”. Rispetto alla giovane hostess trevigiana, Ilaria De Rosa, arrestata alcune settimane fa e situata ora in un penitenziario vicino a Gedda, in Arabia Saudita, Minniti ha dichiarato: “In questi casi, la cosa migliore è far lavorare le istituzioni e infatti la questione è seguita dal governo italiano e dal ministero degli Esteri”. L'ex ministro degli Interni ha aggiunto: “Sono anche certo che, di fronte all’iniziativa del governo, non ci sia una chiusura da parte del Regno. Oggi, il nostro unico obiettivo dev’essere quello di garantire il ritorno di De Rosa in sanità e libertà, nel rapporto con i propri cari”. (segue) (Res)