Mediterraneo: Minniti (Med-Or), c’è bisogno della saggezza e della sensibilità delle donne (2)

- Al centro dell’evento di oggi di Med-Or, c'è stato il ruolo delle donne nel Mediterraneo, in particolare nei Paesi di Africa e Medio Oriente. La presidente e fondatrice dell’Emirates Policy Center e membro della commissione consultiva del consiglio di cooperazione del Golfo, Ebtesam al Ketbi, ha affermato: “Per raggiungere un obiettivo, le donne devono credere in se stesse, perché senza autostima non si può fare niente. Ovviamente è una combinazione di fattori: la propensione personale e quello che c’è attorno a te, nel tuo Paese, a livello politico, sociale e spesso anche religioso”. Da parte sua, la già ministra della Cultura della Giordania e ambasciatrice negli Usa, Alia Hatoug-Bouran, ha detto: “È una combinazione delle proprie aspirazioni e di quello che propone la società. Nel mio Paese, siamo fortunati perché la promozione del ruolo delle donne giordane è uno degli obiettivi del nostro governo e il re non farà passi indietro in questo senso”. (Res)