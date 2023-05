Tivoli: rapina all'ufficio postale, un arresto bottino da mille euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina all'ufficio postale in piazza della Queva Bartolomeo, Tivoli. Un uomo, armato di coltello, ha fatto irruzione nell'ufficio riuscendo a farsi consegnare 1.000 euro e scappando poi le via del comune alle porte di Roma. Immediate le ricerche da parte degli agenti della polizia che lo hanno rintracciato nel quartiere di Tor Cervara, a Roma. L'uomo, di 57 anni, era a bordo di un furgone con un complice. Il ladro è stato arrestato mentre l'altro denunciato. (Rer)