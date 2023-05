Angola: Mattarella, Luanda può contare sull'Italia per diversificare la sua produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi vent'anni l'Angola è diventato uno dei principali protagonisti del progresso africano, anche con il contributo di importanti realtà italiane, e oggi come allora può contare sull'Italia per nuovi progetti di cooperazione. Lo ha il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del pranzo di Stato offerto in onore del presidente angolano Joao Lourenco, in visita a Roma. "Nel perseguimento della propria strategia di diversificazione della produzione nazionale, l’Angola può contare, ancora una volta, sull’Italia, che è pronta a mettere a disposizione le proprie eccellenze scientifiche, tecnologiche e industriali per concorrere alla crescita del tessuto imprenditoriale locale", ha detto Mattarella(Res)