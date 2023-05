Sport: da Fd'I proposte modifica legge sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inserimento di una clausola di salvaguardia per le irregolarità commesse dalle associazioni e società sportive fino al 31 dicembre 2023 per eventuali ritardi di adeguamento alla nuova legge, introduzione di un principio di progressività della norma che tuteli le realtà più piccole dagli oneri e costi di gestione che rischierebbero di schiacciarle impedendone la sopravvivenza. Inoltre, garanzia di prestazione di attività sportiva per i dipendenti della Pubblica amministrazione, dei gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato e valorizzazione della funzione sociale dello sport, presto riconosciuta anche in Costituzione affinchè il lavoro sportivo diventi una fattispecie particolare nell'ordinamento così da alleggerire i carichi gestionali ed economici in capo ai lavoratori sportivi. Sono queste - si legge in una nota - le proposte che Fratelli d'Italia avanzeranno ai relativi ministeri di competenza per le modifiche della legge sul lavoro sportivo attualmente vigente, che entreranno in vigore il primo luglio. "Mi sono occupato in prima persona di un tema fortemente atteso dal sistema sportivo che ha fatto della resilienza il suo punto di forza ma che, dopo la pandemia e l'aumento dei costi energetici causati dalla guerra in Ucraina, si trova in una situazione di fragilità. Perché si adegui la normativa a tutto tondo chiediamo anche un confronto con Inps per chiarire gli aspetti contributivi derivanti dall'entrata in vigore della norma e chiediamo che venga riconosciuto il valore dei contributi versati istituendo una Naspi speciale per lavoratori sportivi ed il conteggio di ogni mensilità ai fini del ricongiungimento. Inoltre, chiediamo un Tavolo di confronto tra ministero per lo Sport e le Politiche giovanili, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le parti sociali per arrivare celermente all'elaborazione di un Coni Sport per i contratti a tempo indeterminato", ha spiegato il deputato di Fd'I, Marco Perissa, segretario della commissione VII - Cultura, scienza e istruzione e consigliere nazionale del Coni. Per il presidente della commissione Cultura alla Camera dei deputati, Federico Mollicone, "il posizionamento storico di Fratelli d'Italia sul lavoro sportivo seguito nella scorsa legislatura continua con la XIX legislatura. Il Parlamento ha già dimostrato particolare sensibilità verso le tematiche sportive. Presto lo sport sarà costituzionalizzato, un processo iniziato nella scorsa legislatura". Il presidente della commissione Lavoro alla Camera dei deputati, Walter Rizzetto, ha, invece, sottolineato che "le proposte di modifica sono il frutto di un ciclo amplissimo di audizioni nelle commissioni competenti: ciò che ci prefiggiamo è di donare al settore sportivo, che conta circa 120 mila associazioni e più di 12 milioni di tesserati, regole chiare, condivise e soprattutto applicabili". Il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura a Montecitorio Alessandro Amorese ha puntualizzato, infine, che "equità e sostenibilità sono le due stelle polari che ci hanno guidato per le proposte di modifica perché, una legge attesa da così tanto non può non muoversi su queste direttrici". (Com)