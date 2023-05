Diritti: Maschio (Fd'I), lavori commissione su maternità surrogata già a buon punto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la commissione Giustizia "ha già votato alcuni emendamenti, a partire dai primi soppressivi. I lavori sono a buon punto. Restano 13 voti da effettuare. C’erano i numeri e le condizioni per proseguire fino a sera, ma si é preferito programmare gli ultimi voti e il mandato al relatore per la settimana prossima, quando ci sarà la possibilità di completare l’esame, dando il giusto spazio ad un argomento così delicato. Auspico si continui a farlo con in un clima di confronto, anche molto serrato, ma senza esasperare i toni". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati, onorevole Ciro Maschio, di Fratelli d'Italia, in merito al provvedimento sulla maternità surrogata. (Com)