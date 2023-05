Africa: Mattarella, lavorare insieme per raggiungere "una pace giusta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario lavorare insieme, con maggiore impegno, per raggiungere "una pace giusta" nei conflitti in corso nel mondo, da quello in Ucraina alle guerre che dilaniano l'Africa. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel brindisi pronunciato oggi in occasione del pranzo di Stato offerto in onore del presidente angolano Joao Lourenco, in visita ufficiale a Roma. Mattarella ha citato i conflitti in atto nelle regioni africane dei Grandi Laghi, in Sudan, nel Sahel o ancora in Libia. "Si avverte con forza l’esigenza di lavorare tutti, con ancor maggiore impegno, per una pace giusta, che sappia mettere a fattor comune le ragioni di una convivenza internazionale equa e ordinata, messa ora pesantemente a rischio con la ingiustificata aggressione della Federazione russa all’Ucraina, un Paese indipendente e sovrano la cui stessa vita viene messa in discussione", ha detto il capo dello Stato, sottolineando che anche nel caso di questo conflitto i suoi effetti "si vanno diffondendo nei continenti vicini, con una progressiva destabilizzazione che mette in discussione i principi del multilateralismo, della dignità e libertà di ogni Paese". (Res)