Usa: elezioni 2024, DeSantis consegna documentazione per candidarsi alla Casa Bianca

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha consegnato ufficialmente alla Commissione elettorale federale la documentazione necessaria per candidarsi alla Casa Bianca, in vista delle elezioni del 2024. Il governatore repubblicano dovrebbe annunciare la sua campagna elettorale questo pomeriggio alle 18 locali (alla mezzanotte italiana), durante una diretta Twitter con Elon Musk, fondatore di Tesla e amministratore delegato della piattaforma. (Was)