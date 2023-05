© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni di Fratelli d'Italia sulla rete idrica di via Canestrini e di Unione di centro sulla fognatura in via dei Gordiani. L'ordine dei lavori prosegue da quello residuo della seduta precedente che aveva in calendario il regolamento per la gestione condivisa dei beni pubblici, il regolamento per i Centri anziani, le linee di indirizzo per la riqualificazione di piazza di Spagna e piazza Mignanelli e una serie di mozioni tra cui una del consigliere di Unione di centro, Marco Di Stefano, sulla Zona a traffico limitato della fascia verde. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 9-15)- L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia interviene all'inaugurazione della VII Biennale dello Spazio Pubblico "Spazio Pubblico e Prossimità" presso l'Aula Magna del Dipartimento di Architettura Università Roma Tre.Roma, piazza Orazio Giustiniani, 4 (ore 9:30) (segue) (Rer)