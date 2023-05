© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca partecipa al secondo summit nazionale sull’economia del mare “Blue Forum”.Gaeta, Villa Irlanda Grand Hotel, via Lungomare Giovanni Caboto 6 (ore 9:30)- L’assessore ai Lavori Pubblici e Ricostruzione Manuela Rinaldi partecipa alla conferenza stampa “Roma si fa strada, il grande piano di riqualificazione delle strade per una città sicura e vivibile”.Roma, Campidoglio, sala della Protomoteca (ore 11)- L’assessore al Lavoro, Scuola e Università Giuseppe Schiboni partecipa all’inaugurazione del laboratorio di Sicurezza integrata, un nuovo laboratorio per sostenere l'innovazione e la formazione dei professionisti nel settore della sicurezza e cyber sicurezza.Roma, Sala polifunzionale Don Biavati, via Prenestina 468 (ore 16) (segue) (Rer)