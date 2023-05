© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione della federazione romana di Azione studentesca, in occasione della mobilitazione nazionale di Azione Studentesca per presentare la proposta di riforma del Pcto (ex alternanza scuola-lavoro).Roma, largo Argentina (ore 9)- "Ci vuole un reddito" verso la mobilitazione del 27 maggio. Conferenza stampa a piazza Montecitorio. (ore 11) (segue) (Rer)