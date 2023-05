Ue: von der Leyen, euro è simbolo degli ideali europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'euro è il simbolo degli ideali europei e della stabilità che l'Ue promuove. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla celebrazione dei 25 anni della Banca centrale europea a Francoforte. "Il primo gennaio di quest'anno mi trovavo a Zagabria. Non per festeggiare il Capodanno, ma per celebrare l'ingresso della Croazia nell'eurozona. E la gioia che ho visto quel giorno mi ha detto ancora una volta che l'euro è molto più che denaro contante nelle nostre tasche", ha detto. "L'euro definisce, per molti versi, ciò che siamo come Unione. Un'Unione tra identità nazionale e destino europeo. È un simbolo degli ideali che condividiamo e della stabilità che promuoviamo. Venti Stati membri, 350 milioni di cittadini, un'unica moneta", ha aggiunto. "Avremo bisogno di questa forza, perché quando parliamo di cambiamento climatico, digitalizzazione e del nostro enorme bisogno di investimenti, la risposta non è solo turbine eoliche, semiconduttori e velocità. La risposta è anche una moneta forte e affidabile", ha concluso von der Leyen. (Beb)