Ue: von der Leyen, Unione bancaria deve essere completata

- L'Unione bancaria deve essere completata. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla celebrazione dei 25 anni della Banca centrale europea a Francoforte"È un lavoro incompiuto nell'Unione economica e monetaria che è alla base dell'euro. Dobbiamo anche progredire con urgenza nell'Unione dei mercati dei capitali. Non c'è altro modo per liberare gli enormi investimenti necessari per la transizione verde e digitale", ha spiegato von der Leyen. Inoltre, ha aggiunto, "il nostro quadro di governance economica deve affrontare l'attuale realtà di un elevato debito pubblico e di un enorme fabbisogno di investimenti". La Bce, ha concluso von der Leyen, "sostiene pienamente ulteriori progressi nel rafforzamento della nostra Unione economica e monetaria. La Commissione ha presentato proposte solide in tutti questi campi. Ora dobbiamo lavorare insieme per trasformare queste proposte in realtà". (Beb)