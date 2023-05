Ue: Metsola, "whatever it takes" di Draghi momento di svolta per Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il momento in cui Mario Draghi pronunciò le famose parole "whatever it takes", ha rappresentato un punto di svolta per la Banca centrale europea. A dirlo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla celebrazione dei 25 anni della Banca centrale europea a Francoforte. "Ecco cosa ha significato la Bce per il nostro stile di vita."Ha segnato l'inversione di tendenza dei prezzi del debito sovrano europeo. È stato il momento che ha trasformato un'istituzione bancaria in quello che si definirebbe un improbabile supereroe. Ha dato fiducia agli investitori, alle banche, ai mercati e ai cittadini. Ci ha indicato la strada per il futuro di cui avevamo tanto bisogno", ha osservato. "Queste tre parole sono diventate il mantra non solo della Banca centrale europea, ma dell'intera Unione europea", ha aggiunto. "Nel 2012 ci sono voluti ambizione, negoziati e compromessi per rivedere il nostro quadro economico e monetario. Lo stesso spirito è stato richiesto due anni fa, quando ci siamo riuniti per concordare il Next Generation Eu. Oggi possiamo essere orgogliosi del fatto che, a fronte di un contesto geopolitico difficile, caratterizzato da alti prezzi dell'energia, inflazione, guerre illegali e confini, il tutto inquadrato in una crisi climatica in corso e in una ripresa post-pandemia, l'economia europea continui a dare prova di resilienza, dimostrando di essere in grado di assorbire gli choc ai nostri sistemi", ha concluso. (Beb)