Lavoro: Costa (M5s), solidarietà a lavoratrici e lavoratori Inps servizi in sciopero domani

- Domani le lavoratrici e i lavoratori Inps servizi "manifesteranno, in tutta Italia, rivendicando tra le altre cose un recupero salariale e degli scatti di anzianità, oltre ad adeguata formazione e aumenti dei profili orari. L’internalizzazione, che è un processo positivo di per sé, ha di fatto creato disparità di trattamento perché a oggi risulta monca. Spero che le loro richieste vengano ascoltate". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. (Com)