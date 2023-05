Corno d’Africa: Cirielli, Italia stanzierà 70 milioni a sostegno della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano impegnerà un totale di 70 milioni di euro a sostegno delle popolazioni nella regione del Corno d’Africa: 40 per i Piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite e altri 30 per le iniziative di sviluppo. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, intervenendo alla Conferenza umanitaria Onu sul Corno d’Africa, organizzata quest’anno a New York dall’Italia insieme ai governi di Qatar, Stati Uniti e Regno Unito. “In questo modo, vogliamo ribadire il nostro impegno a sostenere ed aiutare le popolazioni in difficoltà nella regione”, ha detto. (Was)