Mafia: da ministero Giustizia patrocinio per 40 anni strage via Pipitone

- Un tributo alla memoria di un magistrato pioniere nella lotta alla mafia; un’occasione di riflessione sull’eredità di Rocco Chinnici, protagonista di una delle principali stagioni di contrasto alla criminalità organizzata ed ideatore - tra l’altro - del pool antimafia, nel quale coinvolse anche i colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E' quanto si legge in una nota del ministero della Giustizia. A 40 anni dalla strage di via Pipitone Federico a Palermo - in cui furono uccisi, insieme al giudice istruttore, il maresciallo ordinario Mario Trapassi, l’appuntato scelto Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi - il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con orgoglio raccoglie l’invito di Caterina, Elvira e Giovanni Chinnici, figli del magistrato, e concede il patrocinio e il massimo supporto alla realizzazione del seminario "Memoria è continuità - Il lavoro di Rocco Chinnici, dall’Ufficio istruzione di Palermo alla legislazione antimafia nazionale ed europea". Gli incontri - conclude la nota - si svolgeranno il prossimo 29 luglio, a Roma, presso il ministero della Giustizia. (Com)