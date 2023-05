Sanità: Di Marco (M5S), rendere operativa l’agenda unica e sanzioni per chi non condivide informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra in Lombardia "nuoce gravemente alla salute. Come i peggiori vizi, che nel tempo mostrano gli effetti più deleteri, oggi dopo trent’anni di malgoverno in cui ogni azione è stata pensata e messa in atto per distruggere il sistema sanitario pubblico e favorire il privato, la situazione è diventata insostenibile". Lo ha detto il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, intervenuto nel corso della manifestazione organizzata da Medicina Democratica sotto il Palazzo di Regione Lombardia in difesa della sanità lombarda. "Prenotare una visita o un esame è impossibile per via delle infinite liste d’attesa - ha proseguito - Le Case di comunità sono scatole vuote, senza personale, servizi e strumenti. Un quadro che mortifica quotidianamente l’eccellente lavoro dei professionisti della nostra sanità, il cui sforzo e la cui dedizione permette di andare oltre ai limiti di un sistema ormai allo sbando. Anarchia, come l’ha definita lo stesso Assessore Bertolaso". "Serve subito una svolta: taglio liste d’attesa rendendo immediatamente operativa l’agenda unica con sanzioni per gli operatori che non condividono slot e informazioni sulle prestazioni disponibili; basta nomine politiche nei ruoli apicali perché servono competenze non amici dei partiti; un'Agenzia della Tutela della Salute unica a livello Lombardo e il monitoraggio sull’utilizzo dei fondi Pnrr e conseguente potenziamento dei servizi all’interno delle Case della comunità", ha concluso chiedendo che "Fontana riconosca pubblicamente questi fallimenti e accolga le richieste di questa piazza". (Com)