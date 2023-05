Egitto: deputati chiedono audizione di premier e ministri sull’aumento del prezzo della carne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Camera dei rappresentanti dell’Egitto, Al Sayed Shams el Din, ha chiesto al presidente del parlamento, Hanafi Jabali, di interrogare il primo ministro Mustafa Madbouly, il ministro dell'agricoltura Al Sayed al Qaseer e il ministro dell'Approvvigionamento Ali el Moselhi sulle cause che hanno portato a un aumento del prezzo della carne nel Paese. In particolare, secondo quanto riferito dallo stesso parlamentare in una nota, in due giorni il prezzo è aumentato “drasticamente”, toccando le 300 sterline (10 dollari) in alcune zone, e si prevede raggiunga le 500 sterline (16 dollari) durante le prossime festività. Il governo egiziano intende importare 170 mila capi di bestiame aggiuntivi da diversi Paesi, tra cui Brasile, Colombia, Ucraina, Sudan e Gibuti in preparazione dell'Eid al Adha del 28 giugno, la Festa del sacrificio celebrata ogni anno nel mese consacrato al pellegrinaggio (Hajj) nei luoghi santi dell’Islam. I capi andranno ad aggiungersi ai 180 mila già importati. Inoltre, Il Cairo ha fatto sapere che sta lavorando per aumentare gli sdoganamenti per i foraggi importati in modo da controllare la carenza di alimenti per bestiame nel Paese. Anche in tal caso, i commercianti hanno riferito che i prezzi del foraggio importato sono aumentati di oltre il 100 per cento a causa della fluttuazione della sterlina egiziana rispetto al dollaro.(Cae)