Sudan: Cirielli, situazione drammatica, cruciale il ruolo degli attori regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Sudan è drammatica, e il governo italiano, essendo coinvolto nella risposta internazionale a Khartoum, continua a monitorarla con grande attenzione. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, intervenendo alla Conferenza umanitaria Onu sul Corno d’Africa, organizzata quest’anno a New York dall’Italia insieme ai governi di Qatar, Stati Uniti e Regno Unito. “In questo contesto, è essenziale il contributo degli attori regionali, e l’Italia è impegnata nel portare avanti un dialogo costruttivo con tutti loro, incoraggiando l’adozione di atteggiamenti responsabili”, ha detto. (Was)