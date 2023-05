Bullismo: Maschio (Fd'I), soddisfatto per unanimità su testo unificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Comitato ristretto "ha approvato il testo unificato sul bullismo e il cyberbullismo, che la prossima settimana potrà essere votato dalla commissione plenaria. Sono molto soddisfatto del lavoro di dialogo svolto. La maggioranza ha infatti preferito lavorare per unanimità su proposta di testo unificato, anziché far prevalere numeri. Abbiamo voluto trattare il tema in commissione con la stessa sensibilità ed attenzione che c’è da parte di tanti cittadini, giovani e famiglie. Adesso lavoriamo per votare il testo in Aula il 19 giugno". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati, onorevole Ciro Maschio, di Fratelli d'Italia. (Com)