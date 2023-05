Milano: dal Comune il bando per 22 progetti a impatto sociale nei quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Librerie di quartiere, laboratori di formazione artigianale, ma anche spazi multifunzionali e di aggregazione per giovani, mamme, bambini e bambine, palestre, cascine e portierato di zona: sono solo alcuni dei 22 progetti a impatto sociale finanziati grazie al bando 'Mi15 - Spazi e servizi per Milano a 15 minuti' con oltre 1,35 milioni di euro di fondi PON Metro. Si tratta di iniziative proposte e realizzate da micro e piccole medie imprese milanesi, sia profit sia non profit, che grazie al sostegno del Comune potranno attivare o potenziare servizi al momento assenti o insufficienti nei quartieri. Attraverso il bando Mi15, queste esperienze hanno ricevuto un contributo a fondo perduto per investimenti tra 24mila e 80mila euro, pari all'80 per cento del costo del progetto. L'obiettivo del bando è coinvolgere le imprese già attive e radicate nei quartieri nella realizzazione di una 'città a 15 minuti', nella quale i cittadini e le cittadine possono trovare i servizi e le attività di cui hanno bisogno a breve distanza da casa. Durante la Commissione consiliare congiunta Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro e Economia Civile per lo sviluppo del Terzo Settore, oltre agli esiti del bando, sono state presentate quattro testimonianze di imprese vincitrici. (segue) (Com)