- Circa 100 paracadutisti della divisione Forze rapide dell'esercito tedesco si sono esercitati all'atterraggio di emergenza in acqua nel bacino della diga dell'Eder. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dallo specchio d'acqua i militari hanno raggiunto terra a bordo dei gommoni delle Forze armate (Bundeswehr) e della Società tedesca per il salvataggio (Dlrg). (Geb)