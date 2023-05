Giustizia: Sisto, pene alternative sono vera rivoluzione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'articolo 27 della Costituzione, "nella sua meravigliosa espressione secondo cui la pena 'tende alla rieducazione', non ha mai trovato pieno compimento. La giustizia riparativa è un programma, una sorta di progettualità nell'espiazione della pena finalmente in perfetta linea con tale principio". Lo ha affermato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo ad un convegno promosso dalla Università degli studi Link. "La recente riforma del processo penale, sotto questo aspetto, recupera al diritto penale quei valori umani che spesso ne sono stati lontani. Basti pensare - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - alle pene alternative, che hanno portato all'interno del giudizio il principio che il carcere non è l'unica soluzione. E' una scelta che abbiamo condiviso, il vero nucleo innovativo della riforma del processo penale, la vera rivoluzione culturale". (Rin)