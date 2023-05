Industria: opportunità materie prime critiche al centro dello studio di The European House-Ambrosetti con Iren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il tesoro c’è e va sfruttato senza perdere altro tempo. È questo il senso della presentazione avvenuta a Roma del rapporto “Materie prime critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall’economia circolare”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Iren. Lo studio mette in evidenza l'importanza delle materie prime critiche per le produzioni industriali europee del futuro e sottolinea le possibili criticità legate alla concentrazione delle forniture. Inoltre da alcuni numeri importanti per quantifica il fabbisogno attuale e futuro dell'Italia, identificando le opportunità offerte dall'economia circolare. Un’occasione che il governo vuole cogliere. “Stiamo preparando una legge che consentirà all’Italia anche di estrarre e lavorare materie prime critiche nel nostro Paese, nel nostro giardino”, ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione. Nel 2023, la Commissione Europea ha identificato 34 materie prime critiche per l'industria europea, 20 in più rispetto al 2011. Attualmente, la Cina è il principale fornitore europeo del 56 per cento delle materie prime critiche, con conseguenze significative per gli obiettivi energetici al 2030. Se la Cina interrompesse le forniture di terre rare all'Europa, ci sarebbero rischi per 241 GW di energia eolica (47 per cento del totale) e 33,8 milioni di veicoli elettrici (66 per cento del totale), rendendo impossibile il raggiungimento degli obiettivi europei. Un tema, quello dell’economia circolare, dove Iren è all’avanguardia, come spiega il presidente Luca Dal Fabbro: “L’Italia può candidarsi a essere all’avanguardia in Europa per il riciclo delle materie prime critiche”. Per Dal Fabbro “una multi utility ha nel riciclo un’opportunità, l’importante è che ci creda e che ci investa”. “È incredibile è che l’Italia mandi all’estero il 90 per cento dei nostri rifiuti che vengono lavorati e da cui vengono estratti oro, palladio rame e poi vengono rivenduti”, ha concluso. (Rin)