Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteBruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Sessione Plenaria del Comitato delle RegioniOre 11, Moretta (CN), InLab Solutions, via Manta 30, l’assessore Protopapa partecipa alla conferenza "Agire in allevamento per un futuro sostenibile - Progetto per la riduzione dei gas serra"Ore 14, Roma, Senato della Repubblica, l’assessore Gabusi interviene all’audizione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull’Autonomia differenziataOre 15, Torino, via Vigone 80, l’assessore Tronzano partecipa all’assemblea ordinaria di SORIS – Società Riscossioni S.p.AOre 18, Milano, Hotel The Westin Palace, piazza della Repubblica 20, l'assessore Protopapa presenzia al convegno ‘’Generazione G-Condividere per crescere”, organizzato nel contesto dell'assemblea generale dei soci del Consorzio per la tutela del formaggio GorgonzolaOre 19, Novara, Castello Visconteo Sforzesco, piazza Martiri 3, gli assessori Marnati e (in videocollegamento) Protopapa partecipano alla presentazione del nuovo Regolamento idrico dell'Associazione di Irrigazione Est Sesia (segue) (Rpi)