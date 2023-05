Decreto Lavoro: M5s presenta 152 emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 152 "gli emendamenti presentati dal M5s al decreto Lavoro". Lo comunicano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro Orfeo Mazzella (capogruppo), Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. "Fra le principali proposte - spiegano i parlamentari - figurano quella per modificare la scala di equivalenza dell'Adi, rendendola più inclusiva per le famiglie con figli, e quella per introdurre un salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora. A ciò, si aggiungono gli emendamenti per rendere strutturale il taglio del cuneo contributivo per tutti i lavoratori dipendenti che percepiscono fino a 40 mila euro lordi l'anno, per detassare gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei Ccnl e per detassare al 100 per cento il lavoro domestico. Ancora: proponiamo l'aumento della soglia dei fringe benefit a tutti i lavoratori dipendenti, non solo quelli con figli, oltreché l'istituzione della Procura nazionale del lavoro. Infine, fra le nostre principali proposte c'è anche quella per ripristinare Opzione donna con i 'vecchi' requisiti. Con tali emendamenti - concludono gli esponenti pentastellati - puntiamo a migliorare un provvedimento che, come evidenziato da molti addetti ai lavori durante le audizioni, presenta numerose criticità. Auspichiamo che governo e maggioranza valutino le nostre proposte nel merito, senza pregiudizi". (Com)