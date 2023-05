Decreto Ponte: Tripodi, vittoria che FI rivendica con orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una bellissima giornata per l'Italia: con l'approvazione definitiva del Senato al decreto Ponte sullo Stretto la grande opera ideata dal presidente Silvio Berlusconi inizia a prendere forma. Un'infrastruttura strategica che non significa solo un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria ma anche più di 100.000 posti di lavoro e investimenti sulla viabilità stradale e ferroviaria". Lo scrive, in una nota, Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri. "E' una vittoria che Forza Italia rivendica con orgoglio; una vittoria del buon senso sui veti continui, sugli steccati ideologici e i pregiudizi - prosegue l'esponente dell'esecutivo -. Il ponte sullo Stretto rappresenta una occasione irripetibile di sviluppo economico e sociale per la Sicilia, la Calabria e l'intero Mezzogiorno. Forza Italia e il centrodestra si confermano ancora una volta per la crescita, per le grandi opere, per le infrastrutture che possono rendere davvero l'Italia moderna, efficiente e in linea con gli altri Paesi europei. Abbiamo mantenuto un'altra promessa". (Com)