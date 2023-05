Norvegia: ministro Difesa, valutiamo formazione piloti ucraini su F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia prenderà in considerazione vari modi per contribuire all'istruzione e alla formazione del personale ucraino con i caccia F-16. Lo ha affermato il ministro della Difesa della Norvegia, Bjoern Arild Gram, commentando all'emittente "Nrk" la possibile fornitura di aerei F-16 a Kiev. "Il governo è positivo su tale iniziativa. Insieme ad alleati e partner, la Norvegia sta ora valutando come possiamo contribuire all'istruzione e alla formazione", ha detto Gram. (Sts)