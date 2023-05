Elezioni: Pittalis (FI), su schede nulle i Cinque stelle disinformano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte dei Cinque stelle "arriva una disinformazione grottesca, che vuole incutere terrore. Una diffusione di notizie false sulla base di dati non accertati, senza ipotizzare un esito, ma questo è nella politica dei grillini, creare un clima di panico per limitare gli effetti di una situazione che conoscono bene sottraendosi al rispetto delle regole". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, intervenendo a Radio Radio sull'emendamento, di cui è primo firmatario, sulle schede nulle in Giunta per le elezioni alla Camera. "Qui non rischia nessuno, ma solo di farsi prendere in giro dai Cinque stelle - ha continuato il parlamentare -. Si tratta di ripristinare una regola cancellata dai grillini, il principio di 'favor voti', ossia di non negare il voto dato da un cittadino che ha messo una croce su due simboli della stessa coalizione. Si tratta di una volontà chiara, lo ha confermato addirittura un magistrato di Cassazione che è un voto valido e noi vogliamo ripristinare questa regola. Dobbiamo creare un clima di collaborazione e serenità che un organo importante come la giunta per le autorizzazioni deve avere, questo può avvenire solo dando informazioni giuste e corrette". (Rin)