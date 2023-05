Decreto Ponte: De Priamo (Fd'I), con via libera definitivo fatto importante passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con l'approvazione definitiva in Senato del provvedimento "che riavvia il progetto, sul ponte sullo Stretto di Messina, è stato fatto un importante passo avanti. Grazie al governo Meloni la grande opera di cui si parla da decenni e che non è mai stata realizzata, potrà diventare un fattore fondamentale per lo sviluppo commerciale e infrastrutturale dell'Italia. Il collegamento della Sicilia al resto dell'Europa consentirà la riduzione dei tempi di percorrenza di uomini e merci e faciliterà notevolmente i trasporti. L'opera, che deve essere affiancata dallo sviluppo delle infrastrutture regionali del trasporto su strada e su ferro, sarà la più grande rivoluzione per il superamento del gap tra il meridione d'Italia e le altre aree italiane e del continente europeo e, anche simbolicamente, il superamento definitivo del 'sottosviluppo' da insularità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo.(Rin)