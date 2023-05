Imprese: Generali, verifica requisiti per carica componenti organi sociali eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali Spa, previo parere unanime del comitato per le Nomine e la Corporate Governance, e il collegio sindacale hanno accertato, nei termini di legge e per quanto di rispettiva competenza, in capo ai componenti degli organi sociali eletti dall’Assemblea 2023, ossia in capo al consigliere Stefano Marsaglia e ai componenti, effettivi e supplenti, del collegio sindacale Carlo Schiavone, Sara Landini, Paolo Ratti, Giuseppe Melis e Michele Pizzo, la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente – inclusi quelli di cui alle nuove disposizioni del dm 2 maggio 2022, n. 88 – dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance, così come attuato dalla normativa interna della compagnia. In questo contesto – riferisce una nota – il Consiglio di amministrazione, previo parere unanime del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ha valutato sussistente il requisito d’indipendenza da Codice di Corporate Governance anche in capo al presidente del collegio sindacale, Carlo Schiavone, ritenendo che la carica di amministratore unico ricoperta dallo stesso nei tre esercizi precedenti in una società controllata da un azionista significativo della compagnia, non abbia una rilevanza tale da compromettere il possesso di tale requisito. (Rin)