Islanda: banca centrale aumenta tasso di interesse di riferimento all'8,75 per cento

- La banca centrale dell'Islanda ha aumentato il tasso di interesse di riferimento all'8,75 per cento, con l'obiettivo di ridurre l'inflazione per arrivare al valore del 2,5 per cento. Ad aprile, l'inflazione è stata del 9,9 per cento, in lieve aumento rispetto a marzo, quando era al 9,8 per cento. La banca centrale prevede una crescita economica quest'anno del 4,8 per cento invece del 2,6 per cento stimato a febbraio. (Sts)