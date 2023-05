Libano: governatore Banca centrale rimane sotto inchiesta, sequestrati i passaporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia francese, il 16 maggio, aveva emesso un mandato di arresto nei confronti di Salamé dopo che l’uomo non si era presentato a un'udienza a Parigi riguardante un'accusa di appropriazione indebita di oltre 330 milioni di dollari. Ieri, il pubblico ministero tedesco ha informato la giustizia libanese di un nuovo mandato di arresto internazionale che ha portato a classificare Salamé come un latitante. In tale quadro, il Libano non è legalmente obbligato a estradare il governatore e l'esecutivo di Beirut, che potrebbe licenziare Salamé, ha trasferito la responsabilità alla magistratura. Intanto aumentano le richieste di dimissioni verso Salamé, accusato anche di essere uno dei principali responsabili della grave crisi finanziaria che ha colpito il Libano dall'autunno del 2019. Il numero uno della Bdl è sospettato di avere un ricco patrimonio immobiliare e bancario in Europa, attraverso appropriazioni indebite di fondi pubblici libanesi. Diversi Paesi europei stanno indagando su Salamé per appropriazione indebita di almeno 330 milioni di dollari dalla Banca centrale, attraverso un accordo di intermediazione che ha firmato con la società di suo fratello, Raja Salamé, Forry Associates Ltd. Gli investigatori europei hanno tracciato il flusso di fondi da un conto presso la Banca centrale, scoprendo una complessa rete di operazioni che coinvolgono i sistemi bancari lussemburghesi e svizzeri, tra gli altri, per finanziare presumibilmente proprietà in Francia, Germania, Regno Unito e Belgio. (Lib)