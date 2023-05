Migranti: Germania, da Scholz no ad altri aiuti ai comuni per l'accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito il proprio rifiuto a mobilitare altri aiuti del governo federale per sostenere i comuni della Germania nell'accoglienza e integrazione dei migranti. Alla riunione dell'Associazione delle città tedesche (Dst) tenuta oggi a Colonia, Scholz ha dichiarato che il miliardo di euro di sovvenzioni per la questione migratoria concordato con i Laender dal suo esecutivo il 10 maggio si aggiunge ai 15,6 miliardi di euro già stanziati. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il cancelliere ha evidenziato che la politica per i migranti non dovrebbe essere “ridotta a questioni finanziarie, perché altrimenti si alimenta il risentimento”. Al centro dell'azione del suo governo, ha aggiunto Scholz, vi sono gli accordi di partenariato con i Paesi di provenienza di profughi. Tali intese mirano a far sì che questi Stati riprendano quei migranti tenuti a lasciare la Germania e, in cambio, vi inviino legalmente forza lavoro. In questo modo, il Paese potrà far fronte all'annosa carenza di manodopera qualificata. Entro il 2030, sei milioni di lavoratori specializzati dovrebbero entrare in territorio tedesco. Scholz ha, infine, affermato che il suo governo fa affidamento su una “corretta gestione” delle procedure d'asilo sia in Germania sia nell'Ue, così da poter trarre “enormi guadagni” dalla politica per i migranti. (Geb)