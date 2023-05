Veneto: assessore Istruzione, denatalità obbliga a riorganizzare scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto nella serata di ieri un incontro fra alcuni amministratori regionali, fra cui Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, e Giuseppe Valditara, il ministro dell'Istruzione e del Merito per discutere di alcuni temi fra cui la disponibilità di 700 milioni di euro legati al Pnrr sull'istruzione tecnologica superiore (Its) e la necessità della riorganizzazione dei servizi scolastici per controllare la spesa pubblica. Nell'occasione, l'assessore Donazzan ha dichiarato: "Ho combattuto per anni una battaglia per affermare che, se deve esserci un dimensionamento degli istituti scolastici imposto dalla denatalità, vorrei che fosse la Regione ad avere la propria capacità programmatoria. Mi prendo volentieri la responsabilità delle scelte, che devono permettere di tenere aperte anche le piccole scuole". Donazzan ha poi spiegato: "La denatalità obbliga a riorganizzare la scuola puntando a diminuire la spesa pubblica, allora la Regione del Veneto è disposta a ridurre i dirigenti delle scuole delle grandi città puntando ad accorpare gli istituti scolastici. I dirigenti sono importanti ma, dovendo scegliere, molto più importante è il ruolo dell'insegnante. E' il docente che garantisce il servizio, mantenendo la classe specifica nella singola scuola". Nell'incontro con il Ministro "il tema più delicato è stato il parere sul dimensionamento scolastico - ha sottolineato l'assessore veneto - ovvero la definizione delle autonomie, il numero di dirigenti (dirigente scolastico e dirigente amministrativo). Consapevoli di tale scenario e del fatto che l'aumento della spesa sociale è insostenibile, siamo determinati a mantenere i servizi per le nostre scuole", ha poi concluso. (Rev)